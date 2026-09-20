Буше — о поражении от «Трактора»: игра «Авангарда» не соответствовала должному уровню

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что в матче с челябинским «Трактором» омская команда сыграла ниже своего уровня. «Авангард» проиграл в гостях «Трактору» со счётом 1:2.

— Соперник сегодня работал больше нас и лучше боролся. Вот и всё, больше здесь добавить нечего.

— Как вам сегодня игра Джоша Ливо?

— Сегодня игра абсолютно всей команды не соответствовала тому уровню и тому хоккею, который мы должны показывать, — передаёт слова Буше пресс-служба челябинского клуба.

«Авангард» зани