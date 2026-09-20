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Буше — о поражении от «Трактора»: игра «Авангарда» не соответствовала должному уровню

Буше — о поражении от «Трактора»: игра «Авангарда» не соответствовала должному уровню
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что в матче с челябинским «Трактором» омская команда сыграла ниже своего уровня. «Авангард» проиграл в гостях «Трактору» со счётом 1:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
Авангард
Омск
0:1 Афанасьев – 16:57 (5x5)     1:1 Выдренков (Юсупов, Горюнов-Рольгизер) – 21:05 (5x5)     2:1 Дронов (Легаре, Григоренко) – 38:05 (5x4)    

— Соперник сегодня работал больше нас и лучше боролся. Вот и всё, больше здесь добавить нечего.

— Как вам сегодня игра Джоша Ливо?
— Сегодня игра абсолютно всей команды не соответствовала тому уровню и тому хоккею, который мы должны показывать, — передаёт слова Буше пресс-служба челябинского клуба.

«Авангард» зани