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«Засунуть своё эго и сыграть на команду». Разин объяснил, как мотивирует Ткачёва

«Засунуть своё эго и сыграть на команду». Разин объяснил, как мотивирует Ткачёва
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал, как он мотивирует нападающего Владимира Ткачёва.

«Моя задача – чтобы он был мотивирован выиграть кубок. Для меня как для тренера очень плохая ситуация – у него большая мотивация войти в тройку, получить премиальные деньги. Я не против. Но когда человек это ставит на первое место, для меня это плохо.

Не говорю, что Вова Ткачёв плохой хоккеист и он плевал на результаты команды. Нет, он не играет на себя. Он художник, творческая личность, как Моцарт в хоккее. Его передачи-конфетки никуда не деваются. Но есть ситуации, когда вместо игры на скрипке надо отнести рояль, поставить его для команды. Засунуть своё эго и сыграть на команду. Моя задача – в этом. Как я его промотивирую – моё дело. Вы же не знаете, что происходит в раздевалке. Можете только догадываться», — цитирует Разина пресс-служба клуба.

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