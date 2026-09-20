Нападающий «Металлурга» Ткачёв высказался о возможном конфликте с тренером Разиным

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв рассказал, что у него нет конфликтов с главным тренером команды Андреем Разиным. Ранее тренер резко высказался об игре форварда в матче с «Барысом» (3:0).

«Мне нечего сказать по этому поводу. У меня лично нет никаких конфликтов с главным тренером моей команды. Я выхожу на лёд и стараюсь помочь «Металлургу» побеждать в каждом матче. Я рад за всех парней и наших болельщиков. Мы все вместе, игроки и фанаты «Металлурга», идём к нашей общей цели — Кубку Гагарина по итогам сезона. И это лично моя главная задача и мотивация на сезон», – цитирует Ткачёва «Спорт-экспресс».