Главный тренер «Трактора» высказался о сложностях в адаптации к КХЛ вратаря Хёукеланна

Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон высказался об адаптации к КХЛ норвежского голкипера Хенрика Хёукеланна.

– Насколько сложно Хенрику адаптироваться к КХЛ после норвежской лиги?

– Как я вижу, российские хоккеисты в КХЛ очень уверенно работают с шайбой и проявляют терпение. Для вратаря это имеет значение. Ты ждёшь броска, но соперник необязательно сразу отправит шайбу в сторону ворот. Если ты к этому не привык, можешь потерять нужную концентрацию или позицию. Думаю, это один из моментов, к которым Хенрик сейчас адаптируется. Ему нужно сохранять терпение и понимать, что соперник не станет бросать при первой возможности, – цитирует Гордона пресс-служба клуба.