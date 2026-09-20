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Главный тренер «Трактора» высказался о сложностях в адаптации к КХЛ вратаря Хёукеланна

Главный тренер «Трактора» высказался о сложностях в адаптации к КХЛ вратаря Хёукеланна
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Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон высказался об адаптации к КХЛ норвежского голкипера Хенрика Хёукеланна.

– Насколько сложно Хенрику адаптироваться к КХЛ после норвежской лиги?
– Как я вижу, российские хоккеисты в КХЛ очень уверенно работают с шайбой и проявляют терпение. Для вратаря это имеет значение. Ты ждёшь броска, но соперник необязательно сразу отправит шайбу в сторону ворот. Если ты к этому не привык, можешь потерять нужную концентрацию или позицию. Думаю, это один из моментов, к которым Хенрик сейчас адаптируется. Ему нужно сохранять терпение и понимать, что соперник не станет бросать при первой возможности, – цитирует Гордона пресс-служба клуба.

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