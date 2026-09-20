Брылин рассказал, за счёт чего минскому «Динамо» удалось обыграть «Автомобилист»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин подвёл итоги победного матча с «Автомобилистом» (5:3).

– Хорошая победа против сильного соперника. Ребята сегодня играли самоотверженно. Я очень доволен тем, как они боролись за шайбу. Конечно, придумали себе проблем в третьем периоде с удалениями, но смогли довести игру до победы. Непростой матч, но за счёт того, что мы сегодня боролись и старались всей командой, добыли очень важные два очка.

– Такое ощущение, что защитники очень активно играют в атаке. Если сравнивать с прошлым сезоном, какие у в