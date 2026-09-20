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Брылин рассказал, за счёт чего минскому «Динамо» удалось обыграть «Автомобилист»

Брылин рассказал, за счёт чего минскому «Динамо» удалось обыграть «Автомобилист»
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин подвёл итоги победного матча с «Автомобилистом» (5:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2026, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Сотишвили (Усов, Кузнецов) – 08:26 (5x5)     2:0 Уэлле (Сотишвили, Тирни) – 21:38 (5x5)     2:1 Денежкин (Гросс, Шаров) – 26:00 (5x5)     3:1 Липский (Тирни, Брук) – 31:54 (5x5)     4:1 Обе-Кюбель (Галиев, Смит) – 35:48 (5x4)     4:2 Спронг (Ружичка, Клэг) – 45:23 (5x4)     4:3 Барабанов (Гросс, Ружичка) – 57:19 (6x5)     5:3 Кузнецов (Кузьмин) – 59:21 (en)    

– Хорошая победа против сильного соперника. Ребята сегодня играли самоотверженно. Я очень доволен тем, как они боролись за шайбу. Конечно, придумали себе проблем в третьем периоде с удалениями, но смогли довести игру до победы. Непростой матч, но за счёт того, что мы сегодня боролись и старались всей командой, добыли очень важные два очка.

– Такое ощущение, что защитники очень активно играют в атаке. Если сравнивать с прошлым сезоном, какие у в