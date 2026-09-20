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«Мы очень легко пропускаем». Кудашов оценил поражение «Автомобилиста» от минского «Динамо»

«Мы очень легко пропускаем». Кудашов оценил поражение «Автомобилиста» от минского «Динамо»
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов подвёл итоги матча с минским «Динамо» (3:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2026, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Сотишвили (Усов, Кузнецов) – 08:26 (5x5)     2:0 Уэлле (Сотишвили, Тирни) – 21:38 (5x5)     2:1 Денежкин (Гросс, Шаров) – 26:00 (5x5)     3:1 Липский (Тирни, Брук) – 31:54 (5x5)     4:1 Обе-Кюбель (Галиев, Смит) – 35:48 (5x4)     4:2 Спронг (Ружичка, Клэг) – 45:23 (5x4)     4:3 Барабанов (Гросс, Ружичка) – 57:19 (6x5)     5:3 Кузнецов (Кузьмин) – 59:21 (en)    

— «Динамо» хочу поздравить с победой. То, что касается нас, пытались отыграться, моменты вроде были, но не получилось. Пропуская четыре гола, очень тяжело рассчитывать на такую лёгкую победу. Мы очень легко пропускаем – это то, что нужно нам исправлять.

— Не считаете ли вы, что не угадали сегодня с вратарём? Можно сказать, в первых двух голах Галкин не выручил?
— Вы знаете, всегда можно обвинять кого-нибудь, поэтому нет – играет кома