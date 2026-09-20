«Мы очень легко пропускаем». Кудашов оценил поражение «Автомобилиста» от минского «Динамо»

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов подвёл итоги матча с минским «Динамо» (3:5).

— «Динамо» хочу поздравить с победой. То, что касается нас, пытались отыграться, моменты вроде были, но не получилось. Пропуская четыре гола, очень тяжело рассчитывать на такую лёгкую победу. Мы очень легко пропускаем – это то, что нужно нам исправлять.

— Не считаете ли вы, что не угадали сегодня с вратарём? Можно сказать, в первых двух голах Галкин не выручил?

— Вы знаете, всегда можно обвинять кого-нибудь, поэтому нет – играет кома