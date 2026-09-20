«Очень важная победа, эмоциональная». Люзенков — об игре «Сибири» с «Сочи»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков подвёл итоги победного матча с «Сочи» (5:1) и отметил игру спецбригад.

«Здорово, что сегодня сыграли большинство и меньшинство. В большинстве забили, в меньшинстве выстояли, поймали шайбу на себя. Очень важная победа, эмоциональная. Команду «прорвало»? Ну, судя по тому, что мы сегодня забросили больше, чем одну шайбу…

Почему решили вернуться к сочетаниям в атаке, которые наигрывали на предсезонке? Дать посыл ребятам, что в них всё равно верим, понимаем, что это временные трудности. Мы в них поверили, они отплатили нам победой», — цитирует Люзенкова пресс-служба КХЛ.