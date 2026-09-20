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«Очень важная победа, эмоциональная». Люзенков — об игре «Сибири» с «Сочи»

«Очень важная победа, эмоциональная». Люзенков — об игре «Сибири» с «Сочи»
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Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков подвёл итоги победного матча с «Сочи» (5:1) и отметил игру спецбригад.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 5
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Мирзабалаев (Мищенко) – 12:24 (5x5)     0:2 Косолапов (Диц, Никулин) – 15:16 (5x4)     0:3 Кошелев – 21:12 (5x5)     1:3 Венгрыжановский (Куинни, Хохлачёв) – 24:19 (5x5)     1:4 Диц (Никулин) – 25:59 (5x4)     1:5 Косолапов – 44:01 (5x5)    

«Здорово, что сегодня сыграли большинство и меньшинство. В большинстве забили, в меньшинстве выстояли, поймали шайбу на себя. Очень важная победа, эмоциональная. Команду «прорвало»? Ну, судя по тому, что мы сегодня забросили больше, чем одну шайбу…

Почему решили вернуться к сочетаниям в атаке, которые наигрывали на предсезонке? Дать посыл ребятам, что в них всё равно верим, понимаем, что это временные трудности. Мы в них поверили, они отплатили нам победой», — цитирует Люзенкова пресс-служба КХЛ.

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