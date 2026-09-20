Алексей Жамнов назвал причины поражения «Спартака» в матче с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение в гостевом матче с «Салаватом Юлаевым» (1:3).

«Тяжёлая игра, как мы и думали. Наверное, нам немножко не хватило свежести, плюс игровая дисциплина подвела. Соперника с победой. Насколько обидно завершать пятиматчевую победную серию? Текущие реалии такие, что сезон длинный. Надо делать правильные выводы и двигаться дальше. Нам нужно научиться правильно играть в концовке поездки. Оставлять те вещи, которые необходимо делать в таких ситуациях. У нас ещё много моментов и нюансов, где мы можем улучшить свою игру — это будет сказываться на конечном результате. В то же самое время ребята — молодцы, отдали всё, что могли, но, если бы у нас была хорошая игровая дисциплина, было бы проще сыграть с этим соперником», — цитирует Жамнова прес