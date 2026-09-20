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Алексей Жамнов назвал причины поражения «Спартака» в матче с «Салаватом Юлаевым»

Алексей Жамнов назвал причины поражения «Спартака» в матче с «Салаватом Юлаевым»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение в гостевом матче с «Салаватом Юлаевым» (1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
Спартак
Москва
1:0 Щербаков – 07:46 (5x5)     1:1 Мальцев (Пивчулин, Порядин) – 16:58 (5x4)     2:1 Маджио (Загребин, Щербаков) – 39:49 (5x5)     3:1 Алалыкин (Сучков, Цулыгин) – 47:37 (5x5)    

«Тяжёлая игра, как мы и думали. Наверное, нам немножко не хватило свежести, плюс игровая дисциплина подвела. Соперника с победой. Насколько обидно завершать пятиматчевую победную серию? Текущие реалии такие, что сезон длинный. Надо делать правильные выводы и двигаться дальше. Нам нужно научиться правильно играть в концовке поездки. Оставлять те вещи, которые необходимо делать в таких ситуациях. У нас ещё много моментов и нюансов, где мы можем улучшить свою игру — это будет сказываться на конечном результате. В то же самое время ребята — молодцы, отдали всё, что могли, но, если бы у нас была хорошая игровая дисциплина, было бы проще сыграть с этим соперником», — цитирует Жамнова прес