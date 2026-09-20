«Евгений отыграл на одной ноге». Люзенков рассказал о травме Кузнецова в матче с «Сочи»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков заявил, что нападающий Евгений Кузнецов получил травму в матче с «Сочи» (5:1).

— Почему Кузнецова не было в первой бригаде большинства?

— Евгений в принципе отыграл на одной ноге. У нас везде какие-то беды происходят. У него на раскатке перед игрой колено защемило, он на одной ноге играл по сути. Естественно, мы его меньше использовали. Думали вообще играть в три центральных, но он сказал, что… Затейпировали, и он отыграл всю игру. По его состоянию я не могу сказать сейчас ничего,