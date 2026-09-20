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«Евгений отыграл на одной ноге». Люзенков рассказал о травме Кузнецова в матче с «Сочи»

«Евгений отыграл на одной ноге». Люзенков рассказал о травме Кузнецова в матче с «Сочи»
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Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков заявил, что нападающий Евгений Кузнецов получил травму в матче с «Сочи» (5:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 5
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Мирзабалаев (Мищенко) – 12:24 (5x5)     0:2 Косолапов (Диц, Никулин) – 15:16 (5x4)     0:3 Кошелев – 21:12 (5x5)     1:3 Венгрыжановский (Куинни, Хохлачёв) – 24:19 (5x5)     1:4 Диц (Никулин) – 25:59 (5x4)     1:5 Косолапов – 44:01 (5x5)    

— Почему Кузнецова не было в первой бригаде большинства?
— Евгений в принципе отыграл на одной ноге. У нас везде какие-то беды происходят. У него на раскатке перед игрой колено защемило, он на одной ноге играл по сути. Естественно, мы его меньше использовали. Думали вообще играть в три центральных, но он сказал, что… Затейпировали, и он отыграл всю игру. По его состоянию я не могу сказать сейчас ничего,