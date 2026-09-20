Результаты матчей КХЛ на 20 сентября 2026 года

Сегодня, 20 сентября, продолжился 19-й сезон Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Всего состоялось шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 20 сентября 2026 года:

«Трактор» – «Авангард» — 2:1;

«Салават Юлаев» – «Спартак» — 3:1;

«Металлург» Мг – «Нефтехимик» — 6:2;

«Локомотив» – «Барыс» — 0:5;

«Сочи» – «Сибирь» — 1:5;

«Динамо» Мн – «Автомобилист» — 5:3.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».