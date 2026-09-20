Сегодня, 20 сентября, прошли шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 20 сентября 2026 года:

«Норильск» – «Омские Крылья» — 3:0;

«Динамо» СПб – «Челмет» — 4:3 Б;

«Звезда» – «Магнитка» — 4:2;

«Барс» – «Ижсталь» — 4:3;

«СКА-ВМФ» – «Горняк-УГМК» — 3:1;

«Химик» – «Южный Урал» — 4:5 ОТ.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.