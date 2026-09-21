Болельщики гнали «Локомотив» вперёд, Шутов «засушил» игру. Яркие фото победы «Барыса»

20 сентября на льду «Арены-2000» в Ярославле состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Локомотив» принимал казахстанский «Барыс». Победу со счётом 5:0 одержали гости.

Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Барыс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.

«Барыс» забросил по две шайбы в каждом из первых двух периодов матча. Голами отметились Джейк Масси, Логан Дэй, Джастин Бейли и Ансар Шайхмедденов. После четвёртой пропущенной шайбы Алексей Мельничук уступил место в воротах «Локомотива» Даниилу Исаеву. В третьем периоде «Барыс» забросил ещё одну шайбу — отличился Семён Симонов. Голкипер гостей Андрей Шутов отразил 36 бросков.