Расписание матчей МХЛ на 20 сентября 2026 года

Сегодня, 21 сентября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего запланировано четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 21 сентября 2026 года (время московское):

16:30. «Стальные Лисы» – «Кузнецкие Медведи»;

16:30. «Толпар» – «Белые Медведи»;

17:00. МХК «Молот» – «Чайка»;

18:30. «Реактор» – «Спутник»;

18:30. «Красная Армия» – «Академия СКА»;

19:00. «Красная Машина Юниор» – МХК «Динамо Санкт-Петербург»;

19:00. «Красная Машина Атлант» – «СКА-1946»;

19:00. «АКМ-Юниор» – «Локо-76»;

19:30. МХК «Спартак» – «Авто».

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.