«Адмирал» — ЦСКА: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 21 сентября, на льду «Фетисов Арены» во Владивостоке состоится матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Адмирал» встретится с ЦСКА из Москвы. Встреча начнётся в 12:30 мск. В прямом эфире её покажет телеканал КХЛ. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 сентября 2026, понедельник. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

В последних пяти очных матчах в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» одержал две победы, трижды успех праздновали хоккеисты из московского клуба.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.