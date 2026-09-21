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Ак Барс — Лада: во сколько начало матча КХЛ сезона-2026/2027, где смотреть прямую трансляцию, 20 сентября 2026

«Ак Барс» — «Лада»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 21 сентября, на льду «Ак Барс Арены» в Казани состоится матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Ак Барс» встретится с «Ладой» из Тольятти. Встреча начнётся в 19:00 мск. В прямом эфире её покажет «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2026, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последних пяти очных матчах в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» одержал только одну победу, четыре раза успех праздновали хоккеисты из Тольятти.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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