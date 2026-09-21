Звёздный новичок «Ак Барса» Кевин Хейз покинет команду в ближайшее время

Как стало известно «Чемпионату», американский нападающий Кевин Хейз расторгнет контракт с казанским «Ак Барсом» по обоюдному согласию сторон.

В нынешнем сезоне Фонбет КХЛ Хейз не набрал ни одного очка за пять игр при полезности «-1» и среднем игровом времени 15.00. Форвард присоединился к «Ак Барсу» в прошедшее межсезонье. В его активе 805 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и 446 (185+261) очков.

«Ак Барс» после семи матчей Континентальной хоккейной лиги текущего сезона занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче КХЛ казанцы сыграют с «Ладой» на домашней арене.