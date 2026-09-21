Плющев: «Трактор» не один такой, изменяющий своим историческим традициям

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев критически высказался о клубах Фонбет КХЛ челябинском «Тракторе» и омском «Авангарде». «Трактор» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, «Авангард» — седьмое.

— Владимир Анатольевич, тема недели?

— Было очень много вопросов и публикаций по «Трактору», который шёл последним на Востоке. Понятно, что Челябинск – город с особыми хоккейными традициями, воспитывающий особенных, авторских и тонких игроков. Поэтому его последнее место и вызвало такой ажиотаж – например, мне поступило несколько звонков от журналистов. Тем не менее считаю, что такой жёсткий крен в отношении «Трактора» не совсем по делу.

— Почему?

— Да потому что Челябинск не один такой, изменяющий своим историческим традициям и делающий ставку на временщиков. Точно таким же курсом следует, например, Омск, просто его проблемы заретушированы более-менее нормальным результатом. Временно заретушированы. И вчерашний бледный матч Омска – как раз с Челябинском – это доказал, – приводит слова Плющева Russia-Hockey.