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Адмирал — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 началась

«Адмирал» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
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На льду «Фетисов Арены» во Владивостоке начался матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Местный «Адмирал» встречается с ЦСКА из Москвы. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2026, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Перерыв
2 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гурьянов (Коваленко, Нестеров) – 12:00 (5x5)     1:1 Мухтаров (Булавчук, Шулак) – 26:13 (5x5)     2:1 Чезганов (Морозов, Мусоров) – 29:58 (5x4)     2:2 Костин (Карнаухов, Юкин) – 34:13 (5x5)    

В последних пяти очных матчах в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» одержал две победы, трижды успех праздновали хоккеисты из московского клуба.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей. Действующий победитель Кубка Гагарина — ярославский «Локомотив».

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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«Адмирал» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 начнётся в 12:30 мск