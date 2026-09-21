«Адмирал» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ началась

На льду «Фетисов Арены» во Владивостоке начался матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Местный «Адмирал» встречается с ЦСКА из Москвы. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

В последних пяти очных матчах в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» одержал две победы, трижды успех праздновали хоккеисты из московского клуба.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей. Действующий победитель Кубка Гагарина — ярославский «Локомотив».