Рябыкин высказался об аутсайдерах Западной конференции КХЛ

Бывший тренер клубов Фонбет КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался об аутсайдерах этого сезона Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, включая «Ладу» и «Северсталь».

— На Западе, если вывести за скобки традиционного аутсайдера «Сочи», турнирную таблицу замыкают «Лада» и «Северсталь», на Востоке – «Трактор» и «Лада». Сюрприз?

— Давайте по порядку – с Запада. Откровенно говоря, от Череповца больших ожиданий и не было – команда потеряла лидеров, играет, по сути, мальчишками. Тренерский штаб там в последние годы из среднего состава что-то доставал, но вечно это продолжаться не может. А вот «Лада» удивила. Летом команде удалась неплохая селекция, есть среднее звено, легионеры. Плюс её перевели на Запад, где таблица не такая плотная и можно за плей-офф побороться.

Пока признаков этой борьбы, к сожалению, не видно. Тревожный звонок – домашние 0:6 с «Барысом». Тут проблема даже не в счёте, а в количестве бросков по воротам соперника – семь. Это говорит об уровне заряженности команды, о каких-то внутренних моментах, об отношении к болельщикам. С другой стороны, с какими-то радикальными выводами я не торопился бы. Скорее всего, в этом сезоне на Западе будет расслоение между семью лидерами конференции и четырьмя середняками – «Шанхаем», «Северсталью», «Ладой» и «Сочи». А это значит, что кто-то один из этой четвёрки гарантированно решит задачу на сезон и сыграет в плей-офф, — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.