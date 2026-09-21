Рыбин: Ларионов — адепт НХЛ, он готовит СКА по образцу команд оттуда

Бывший нападающий СКА Максим Рыбин высказался о результатах санкт-петербуржцев в текущем сезоне Фонбет Континентальной хоккейной лиги, а также оценил работу главного тренера команды Игоря Ларионова. После шести матчей в нынешнем сезоне КХЛ СКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.

«СКА оставляет неоднозначное впечатление. С одной стороны, команда громит «Шанхай». С другой стороны, выдаёт непонятный матч с «Сочи». Ларионов — адепт НХЛ, он готовит СКА по образцу команд оттуда. Я вижу очень много совпадений и пересечений между его работой и работой тренеров Национальной хоккейной лиги», — приводит слова Рыбина Metaratings.