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Нападающий «Ак Барса» Хейз объявил о завершении карьеры

Нападающий «Ак Барса» Хейз объявил о завершении карьеры
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Нападающий казанского «Ак Барса» Кевин Хейз объявил о завершении профессиональной карьеры хоккеиста. В нынешнем сезоне Фонбет КХЛ Хейз не набрал ни одного очка за пять игр при полезности «-1» и среднем игровом времени 15.00. Форвард присоединился к «Ак Барсу» в прошедшее межсезонье.

«Сегодня я принял решение завершить карьеру хоккеиста. Дело в том, что я не могу играть на том уровне, на котором способен, состояние моего организма больше не позволяет мне показывать свой максимум.

Я очень благодарен хоккею, в том числе за возможность приехать в Россию. Также благодарен клубу, генменеджеру Марату Валиуллину. Сожалею, что всё получилось не так, как хотелось. Я понял и увидел, что не могу больше помогать команде», – передаёт слова Хейза корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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