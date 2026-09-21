Нападающий «Ак Барса» Хейз высказался о проведённом в Казани времени

Нападающий «Ак Барса» Кевин Хейз высказался о проведённом в Казани времени. В нынешнем сезоне Фонбет КХЛ Хейз не набрал ни одного очка за пять игр при полезности «-1» и среднем игровом времени 15.00. Форвард присоединился к «Ак Барсу» в прошедшее межсезонье.

«Очень рад, что в моей жизни появился шанс побывать в Казани. Это прекрасный город, здесь прекрасная кухня, Миллер водил меня по ресторанам, мы были под большим впечатлением. Я открыл для себя новую культуру.

Надеюсь, что у меня и жены будет возможность вернуться в Россию, в Казань и другие города, чтобы семья увидела свои корни.

Благодарен, что встретил столько новых людей и игроков, мы много общались. Общение и знакомства – это очень ценно», – передаёт слова Хейза корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.