Хейз: тренер и менеджер «Ак Барса» пытались меня отговорить от завершения карьеры

34-летний нападающий «Ак Барса» Кевин Хейз признался, что тренер команды и руководство казанского клуба пытались отговорить его от завершения карьеры хоккеиста.

«Благодарен хоккею за все яркие моменты в моей жизни. Мне хочется быть полезным для команды, но я не могу это сделать. В нашей команде много сильных игроков, здесь отличный тренерский штаб, но я не могу на должном уровне помогать команде и принял такое решение.

Никаких договорённостей с клубом у меня не было на случай плохой игры, это решение принимал с женой. Я подошёл к тренеру и менеджеру уже с готовым решением. Они понимающе отнеслись к этому. Мы поговорили, они задали мне много вопросов и пытались отговорить. Но решение уже было принято, и я был в нём был уверен.

Это было тяжёлое решение, потому что хоккей занимал большую часть моей жизни. Но иногда нужно смотреть в зеркало и честно сказать себе, что игра идёт не в том направлении. Ты вроде стараешься всё исправить, но тело уже не позволяет», – передаёт слова Хейза корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.