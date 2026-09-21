Хейз отреагировал на вопрос о том, связана ли поездка в Сочи с завершением карьеры

Нападающий «Ак Барса» Кевин Хейз ответил на вопрос о том, связана ли поездка в Сочи с завершением карьеры. 18 сентября «Ак Барс» уступил «Сочи» (2:3) в матче регулярки Фонбет КХЛ.

– Связана ли поездка в «Сочи» с вашим решением завершить карьеру? Мы знаем, что она была трудной для игроков.

– Нет. Я об этом решении думал ещё до игры с «Сочи», практически принял его. Не хочу вдаваться глубоко в детали, но это важно для профессионального спортсмена, когда ты сидишь на скамейке и не успеваешь за игрой, это очень сильно бьёт по твоим ощущениям. Поездка в «Сочи» была долгой и тяжёлой, мы долго ждали самолёта, были задержки рейса, но мне объяснили, почему так происходят, я всё знал заранее и понимал, чего мне ожидать.

Мы все полетели командой, если это и имело какое-то влияние, то самое минимальное. Скорее, я ещё больше ощутил свои проблемы, – передаёт слова Хейза корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.