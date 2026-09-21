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Хейз: по матчам я понял, что ноги не двигаются так, как должны

Хейз: по матчам я понял, что ноги не двигаются так, как должны
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34-летний нападающий казанского «Ак Барса» Кевин Хейз объяснил своё решение завершить профессиональную карьеру хоккеиста. К «Ак Барсу» Хейз присоединился в минувшее межсезонье.

«Безусловно, у всех будет своё мнение, но никто, кроме самого спортсмена, не знает точно, как он себя чувствует. Я давно играю в хоккей и знаю своё тело. И если бы я остался ещё на месяц, то результат был бы таким же.

Я много и усердно работал летом, готовился к сезону хоть и без команды, но тщательно. До игры непонятно, ты не знаешь никогда, но по матчам я понял, что ноги не двигаются так, как должны», – передаёт слова Хейза корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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