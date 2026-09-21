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Нападающий «Ак Барса» Хейз: я недостаточно хорош как для КХЛ, так и для НХЛ

Нападающий «Ак Барса» Хейз: я недостаточно хорош как для КХЛ, так и для НХЛ
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Нападающий «Ак Барса» Кевин Хейз заявил, что считает себя недостаточно хорошим как для Фонбет КХЛ, так и для НХЛ. Ранее 34-летний форвард объявил о завершении карьеры.

«Я знал и понимал уровень лиги, в которую я приезжаю. Она оказалась ровно такой хорошей, как и ожидалось. Я многих игроков знаю, против многих играл. Так что понимаю примерно уровень, это сильная лига, она отличается многими аспектами от НХЛ, здесь чуть меньше силовой борьбы, зато больше владения шайбой, поперечных передач, игры в пас в целом.

Здесь есть замечательные игроки, но я сейчас недостаточно хорош как для КХЛ, так и для НХЛ», – передаёт слова Хейза корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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Новости. Хоккей
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