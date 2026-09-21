Завершивший карьеру хоккеист Хейз ответил на вопрос о своих планах на будущее

Нападающий «Ак Барса» Кевин Хейз ответил на вопрос о своих планах на будущее. Ранее 34-летний форвард объявил о завершении карьеры хоккеиста.

«Начинается новая глава в моей жизни. Пока что никаких особенных планов нет, сейчас я приеду домой, увижу свою жену, ребёнка, друзей, всех людей, которых я очень люблю. Буду проводить время с семьёй, день за днём, так что посмотрим, как всё будет складываться.

У меня нет особых сообщений для фанатов, я просто благодарен всем командам, за которые выступал, что моя мечта сбылась. Я очень рад, что у меня получилась такая долгая и успешная карьера, но все хорошие вещи когда-нибудь заканчиваются. Планирую провести ещё одну пресс-конференцию в США», – передаёт слова Хейза корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.