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Завершивший карьеру хоккеист Хейз ответил на вопрос о своих планах на будущее

Завершивший карьеру хоккеист Хейз ответил на вопрос о своих планах на будущее
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Нападающий «Ак Барса» Кевин Хейз ответил на вопрос о своих планах на будущее. Ранее 34-летний форвард объявил о завершении карьеры хоккеиста.

«Начинается новая глава в моей жизни. Пока что никаких особенных планов нет, сейчас я приеду домой, увижу свою жену, ребёнка, друзей, всех людей, которых я очень люблю. Буду проводить время с семьёй, день за днём, так что посмотрим, как всё будет складываться.

У меня нет особых сообщений для фанатов, я просто благодарен всем командам, за которые выступал, что моя мечта сбылась. Я очень рад, что у меня получилась такая долгая и успешная карьера, но все хорошие вещи когда-нибудь заканчиваются. Планирую провести ещё одну пресс-конференцию в США», – передаёт слова Хейза корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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Новости. Хоккей
  • 21 сентября 2026
  • 12:56