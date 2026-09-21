КХЛ определила лучших игроков второй недели текущего сезона

Пресс-служба Фонбет Континентальной хоккейной лиги сообщила, что определила лучших игроков второй недели текущего сезона.

«На прошедшей неделе сыграно 27 матчей, в которых на лёд выходили 510 хоккеистов (37 вратарей, 171 защитник и 302 нападающих). Средняя результативность 4,78 шайбы за игру.

Лучшим вратарём впервые в карьере признан Андрей Шутов («Барыс»), одержавший одну победу в двух матчах недели с коэффициентом надёжности 0. По воротам Шутова был нанесён 51 бросок, из которых он отразил 100%. В матче с «Локомотивом» (5:0) Шутов сыграл «на ноль».

Лучшим защитником впервые в карьере признан Егор Замула (ЦСКА), набравший 4 (1+3) очка в двух матчах недели с показателем полезности «+3». В матче с «Торпедо» (3:2) Замула стал автором победной шайбы.

Лучшим нападающим в четвёртый раз в карьере признан Николай Голдобин (СКА), набравший 5 (1+4) очков в одном матче с показателем полезности «+5».

Лучшим новичком впервые в карьере признан защитник Никита Щербаков («Салават Юлаев»), набравший 2 (1+1) очка в трёх матчах с показателем полезности «+2». На его счету также один силовой приём, два блокированных броска и один отбор шайбы», — сказано в сообщении пресс-службы КХЛ.