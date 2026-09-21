Директор «Славутича» объяснил причины, по которым клуб перешёл в чемпионат Беларуси

Директор «Славутича» Николай Гендриксон объяснил причины, по которым клуб перешёл в чемпионат Беларуси. «Славутич» базируется в Смоленске.

– Когда случилось возрождение «Славутича», какая была ключевая причина, по которой вы выбрали Экстралигу? Я так понимаю, логистика и финансовые аспекты?

– Экстралига была нам удобнее по бюджету и по возможностям. Клуб возродили в 2024 году. Решение принимал губернатор Смоленской области Василий Николаевич Анохин. Инициатором был президент Федерации хоккея Смоленской области Максим Александрович Степанов, общественность обратилась с просьбой о возрождении профессионального спорта, хоккея.

Ранее «Славутич» закрылся в 2017 году из-за финансовых проблем. Но в 2024-м Василий Николаевич возродил наш профессиональный клуб. С этого всё и началось.

– И всё-таки почему Экстралига?

– Из-за логистики, так как у нас нет действующего аэропорта. Сейчас, кстати, ведётся его строительство – идёт проектирование, в 2029 году планируется сдача объекта. Поэтому была выбрана Экстралига, чемпионат Беларуси, потому что тут вся логистика на автобусах. Самое дальнее расстояние у нас – это Брест, 660 км. 620 км – Гродно. Орша совсем рядом – 100 км, Витебск – 140 км. В принципе, логистика понятная и удобная.

Так вот, мы возродили клуб. Было очень много согласований. У предыдущего руководства «Славутича», который выступал в Российской хоккейной лиге, не получалось войти в Экстралигу, но у нашего руководства области всё получилось, — сказал Гендриксон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.