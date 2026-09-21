«Северсталь» прервала серию без заброшенных шайб. Команда не забивала почти четыре часа

Череповецкая «Северсталь» прервала серию без заброшенных шайб в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги с «Амуром». Сухая серия «Череповца» насчитывала 237 минут и 58 секунд.

В матче с «Амуром» гол забил 23-летний нападающий Илья Иванцов под конец первого периода встречи.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей. Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив», обыгравший в финале прошлого сезона «Ак Барс».