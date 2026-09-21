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«Северсталь» прервала серию без заброшенных шайб. Команда не забивала почти четыре часа

«Северсталь» прервала серию без заброшенных шайб. Команда не забивала почти четыре часа
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Череповецкая «Северсталь» прервала серию без заброшенных шайб в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги с «Амуром». Сухая серия «Череповца» насчитывала 237 минут и 58 секунд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2026, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
3-й период
1 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Иванцов (Скоренов, Абросимов) – 17:17 (5x5)     0:2 Скоренов (Давыдов) – 21:58 (5x5)     1:2 Мачулин (Дёминский, Храпов) – 25:05 (5x5)    

В матче с «Амуром» гол забил 23-летний нападающий Илья Иванцов под конец первого периода встречи.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей. Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив», обыгравший в финале прошлого сезона «Ак Барс».

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