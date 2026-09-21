35-летний Алексей Кручинин подписал контракт с «Амуром»

Пресс-служба Фонбет Континентальной хоккейной лиги сообщила, что 35-летний нападающий Алексей Кручинин подписал однолетний контракт с «Амуром». В межсезонье форвард покинул «Торпедо».

«Нападающий Алексей Кручинин подписал однолетний контракт с «Амуром», который стал уже десятой командой в его карьере. Ранее Кручинин выступал за СКА, «Локомотив», «Югру», «Трактор», «Салават Юлаев», «Куньлунь», «Сибирь», «Торпедо» и «Северсталь»; в общей сложности отыграл 623 матча, забросил 106 шайб и отдал 176 голевых передач. В том числе 8+23 в 47 встречах за «Торпедо» в прошлом сезоне», — сказано в сообщении пресс-службы КХЛ.