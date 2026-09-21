Директор российского клуба в чемпионате Беларуси сравнил Экстралигу и ВХЛ

Директор «Славутича» Николай Гендриксон сравнил Экстралигу и ВХЛ. Напомним, «Славутич», базирующийся в Смоленске, выступает в белорусском первенстве.

– Если говорить подробнее о чемпионате Беларуси: на ваш взгляд, по уровню он соответствует примерно ВХЛ, может, чуть ниже или чуть выше?

– Ввиду того, что мы выступаем в Экстралиге и все наши взоры направлены на Экстралигу, судить тяжело. Оценить уровень чемпионата в принципе можно только после игр, и у нас есть Кубок Дружбы, где участвуют победители Всероссийской лиги и две команды Экстралиги. В прошлом году Кубок Дружбы выиграл Витебск. То есть уровень, в принципе, сопоставим со Всероссийской хоккейной лигой.

Хоккей в Экстралиге очень быстрый, комбинационный, приближен к нашей советской школе. Так что уровень команд высокий. Это видно и по турнирной таблице, в Экстралиге выступает 14 команд, понятное дело, есть лидеры, в прошлом год это была минская «Юность», но дальше у 10 команд разрыв в два-три очка.

Так что борьба была нешуточная, серьёзная, в каждой игре. Чемпионат до последнего держал всех в напряжении. Непонятно было, чем закончится регулярный чемпионат, тем более – плей-офф. В финале мы встретились со жлобинским «Металлургом», то есть друг против друга вышли пятая и шестая команды, и интрига держалась до последнего, — сказал Гендриксон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.