Директор «Славутича» высказался о судейских скандалах в финале белорусской Экстралиги

Директор «Славутича» Николай Гендриксон высказался о судейских скандалах в финале белорусской Экстралиги.

– Было ли у вашего клуба недовольство по поводу того, что минское «Динамо» активно отправляет игроков в плей-офф? Как ваш клуб на это реагировал?

– Начнём с того, что мы приняли эти условия. В регламенте чётко написано, что минское «Динамо» как клуб КХЛ является базовым для клубов Экстралиги. Суть в том, что игроки, которые играют в минском «Динамо» и являются выпускниками, например, той же жлобинской школы хоккея, могут в количестве двух человек помогать своим бывшим командам в Экстралиге.

У них всё четко прописано в регламенте Экстралиги: они могут спокойно отпускать своих воспитанников, поднимать обратно, такая система фарм-клуба для всех клубов Экстралиги работает. Опять-таки Егор Бориков и Вадим Мороз – они же не выросли здесь и сейчас.

Это системная работа клуба: они попали в Экстралигу молодыми, когда «Динамо» было в стадии становления, выросли в мастеров. Да, сейчас они мастера, которые уехали в НХЛ, подписали контракты за океаном. Но думаю, что и ребятам интересно было сыграть на таком уровне, поиграть в финале.

Так как мы российский клуб, у нас таких плюшек нет – мы играли своими силами. Но играли так, что за нас болела вся Россия. Наши парни реально играли и доказывали всё на деле, хоккей держал в напряжении, в том числе и в финале.

– Было ощущение, что судьи пытались сделать так, чтобы кубок остался в Беларуси?

– Ещё раз говорю: раз мы пришли в эту лигу, то приняли её условия. Мы не будем комментировать действия судей – пусть этим занимаются компетентные органы, — сказал Гендриксон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.