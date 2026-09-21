Директор российского клуба в белорусской Экстралиге рассказал об отношении к команде

Директор «Славутича» Николай Гендриксон рассказал об отношении к команде. Базирующийся в Смоленске «Славутич» выступает в белорусской Экстралиге.

— С точки зрения общения с руководством федерации и лиги, между клубами – есть ли к вам особое отношение или всё на равных?

– Я могу сказать, что за 30 лет мы единственный зарубежный клуб в Беларуси, который попал в финал плей-офф. Многие клубы десятилетиями играют в лиге, но даже близко подойти не могут к такому результату. А в своё время в Беларуси выступали команды из Латвии, Литвы, Польши, с Украины. Ни у кого таких успехов не было.

У нас опытный тренерский штаб, опытный состав, хорошие молодые игроки. Наши тренеры изнутри знали Экстралигу – где и что надо добавить. У них в прошлом году многое получилось: точечно перестроили команду, нашли правильные слова. Заслуга в формировании команды – заслуга нашего тренерского штаба.

Молва о нас пошла уже по всей России. Знаем, слышали, что за нас болели не только государственные деятели и спортивные функционеры, но и многие высокие люди из больших кабинетов. Во время финала они звонили нам, переживали, — сказал Гендриксон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.