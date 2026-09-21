Директор «Славутича» рассказал об особенностях селекции в белорусской Экстралиге

Директор «Славутича» Николай Гендриксон рассказал об особенностях селекции в белорусской Экстралиге.

– За счёт чего вы проводите селекцию? На кого смотрите, учитывая, что в основном рынок направлен на КХЛ, ВХЛ. Где брать «Славутичу» игроков?

– В первый год, когда команда создавалась, у нас на просмотре была в основном молодёжь. Были ребята, кто поиграл в Экстралиге, кто играл за белорусские клубы. Сейчас у нас за селекцию полностью отвечает тренерский штаб, они очень много просматривают игроков. Есть электронные базы, где можно посмотреть игроков.

Игроки уровня Всероссийской лиги, близкие к уровню КХЛ, все разобраны, всех игроков, которые перспективные, никто не отпускает. Но иногда есть варианты забрать молодого. Для того чтобы у спортсмена был рост, ему надо играть, всегда нужна игровая практика. Поэтому мы общаемся, кого-то нам предлагали агенты, игроки приезжали, смотрели, пробовали разных.

Учились на ходу, смотрели, как всё внутри работает, старались сделать модель, чтобы ребята комфортно себя ощущали в команде. Первый год был для нас ознакомительный. В первый год заняли 10-е место, проиграли в плей-ин Бресту. А на второй год существования стали вторыми. Многие ребята, у кого были проблемы с контрактами во Всероссийской хоккейной лиге, приехали к нам в белорусский чемпионат и помогли достичь серебра.

Сейчас, имея второе место за плечами, мы сохранили тренерский штаб, была небольшая рокировка, но базово тренерский штаб остался прежним. Посмотрели на ребят, которые закончили свои выступление в МХЛ, НМХЛ и являются лидерами.

Летом был очень большой поток игроков на просмотр. Важный момент для нас сентябрь, когда у команд КХЛ заканчиваются сборы, начинается регулярный чемпионат, и они начинают отпускать ребят, которые по каким-то причинам не попали в состав. И с теми, кто из КХЛ пойдёт в ВХЛ, мы можем проводить переговоры, кто-то может пополнить состав нашего клуба, — сказал Гендриксон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.