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Директор «Славутича» Гендриксон: мы объединили нацию, мы витрина Союзного государства

Директор «Славутича» Гендриксон: мы объединили нацию, мы витрина Союзного государства
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Директор «Славутича» Николай Гендриксон заявил, что решение смоленского клуба выступать в белорусской лиге объединило нацию.

– С точки зрения культурной составляющей есть у вас особые проекты, связанные с дружбой России и Беларуси? Культурные обмены с болельщиками, какие-то акции?
– Начнём с болельщиков. У нас замечательные отношения с фанатами. За нами всегда ездит большая группа поддержки. Одно дело – создать клуб, другое – вдохнуть в него жизнь. Бывает, что клуб неплохой, а люди не ходят на трибуны. У нас наоборот: вместимость нашей ледовой арены – 1300 мест, но на каждом матче – аншлаги. Гимн Российской Федерации поётся вживую – 1300 человек встают и поют.

Мы объединили нацию. Ребята своей игрой доказали, что не напрасно потрачены деньги и время. Люди ходят на любимый клуб, ребята отвечают им: когда выходят с площадки, куча малышей подбегает к ним, кулачки отбивают. Устраиваем автограф-сессии. У нас хорошая пресс-служба, которая всё подробно освещает.

Так же и болельщики. Мы приезжаем, они понимают, что мы приезжаем в братскую страну, к братскому народу, у нас всё шикарно происходит. Понятное дело, во время матча страсти кипят, баталии происходят, но после встречи болельщики двух команд выходят и фотографируются возле входа в ледовую арену – «братья-славяне» скандируют, «спасибо». После каждой игры идёт диалог. Всё красиво должно быть. Мы понимаем, что витрина России, витрина Союзного государства, — сказал Гендриксон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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