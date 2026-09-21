Директор «Славутича» из белорусской Экстралиги допустил переход клуба в ВХЛ

Директор «Славутича» Николай Гендриксон допустил переход клуба в Olimpbet ВХЛ. Сейчас «Славутич» выступает в белорусской Экстралиге.

– Если брать долгосрочные планы, как в будущем видите развитие команды, в каком направлении?

– Давайте дождёмся момента, когда аэропорт достроят. Дальше мы сядем, обдумаем, поговорим – может быть, вернёмся во Всероссийскую хоккейную лигу, когда логистика станет понятна.

– Там будет логистика совсем другая, например, есть ХК «Норильск».

– Я прекрасно это понимаю. Может быть, к тому времени в ВХЛ будет зонирование, где будет проще играть по зонам. Пока мы выступаем в Экстралиге, потихонечку развиваемся. У нас нет максимальных вливаний, мы не просим астрономических сумм, двигаемся поступательно, согласно заложенному бюджету. Пока идёт выступление в Экстралиге, где мы представляем Российскую Федерацию, — сказал Гендриксон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.