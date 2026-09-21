«Торпедо» объявило о произведённом обмене с «Сибирью»

Пресс-служба «Торпедо» объявила об обмене с «Сибирью», в результате которого состав нижегородской команды пополнил нападающий Алексей Яковлев, а в Новосибирск отправился форвард Александр Яремчук.

«Для новобранца «Торпедо» текущий сезон является уже 13-м в КХЛ. За это время он провёл в лиге 382 матча, в которых заработал 55 (27+28) результативных баллов. Ранее становился бронзовым призёром чемпионата МХЛ, защищая цвета «Сибирских Снайперов» в качестве капитана команды. Привлекался в молодёжную сборную России.

В последних сезонах становился лидером «Сибири» среди игроков своего амплуа по целому ряду показателей. В чемпионате 2025/2026 годов чаще других форвардов Алексей Яковлев блокировал броски соперников и применял силовые приёмы, являлся одним из тех, кто больше других времени и смен проводил при игре в меньшинстве. Работа на благо команды — неотъемлемое качество Алексея на площадке. Приветствуем новобранца в нижегородских рядах, а также благодарим Александра Яремчука за игру в составе «Торпедо» и желаем успешного продолжения карьеры!» — сказано в сообщении пресс-службы «Торпедо».

«Сделки с «Сибирью» становятся уже традиционными для нас, уверены, что и этот обмен принесёт желаемые спортивные результаты обеим сторонам. Алексей Яковлев — честный хоккеист, пример спортивного мужества, человек, который готов отдавать всё ради ради команды, не жалея в том числе собственного здоровья. Верим, что его самоотдача и самоотверженность станут хорошим примером и для нашей молодёжи», — сообщил пресс-службе нижегородцев генеральный директор клуба Евгений Забуга.