В «Сибири» прокомментировали обмен игроками с «Торпедо»

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов высказался по факту обмена с «Торпедо», в результате которого состав нижегородской команды пополнил нападающий Алексей Яковлев, а в Новосибирск отправился форвард Александр Яремчук.

«Обе стороны ответственно и с пониманием подошли к этому обмену. Надеюсь, от него выиграли обе команды. Алексей Яковлев – один из наших преданных бойцов, но на предсезонных матчах выглядел не совсем убедительно, перестал попадать в состав в сезоне. Возможно, это связано с тем, что более молодые ребята проявили себя лучше. Встретились, поговорили, переговоры прошли на профессиональном уровне – Алексей сам понимает всю ситуацию и сам предложил, что ему нужно что-то поменять. Он попросил не переводить его на двухсторонний контракт для получения практики в составе нашего партнёра ВХЛ – «Динамо-Алтай». И тут появилось предложение обмена с «Торпедо». Алексей согласился на это предложение, возможно, смена обстановки ему пойдёт на пользу.

Александр Яремчук моложе, быстрый игрок, создаёт моменты, обладает хорошими игровыми качествами. Он придаст нам свежих сил в атаке, рассчитываем на результативную игру от него. Яковлев же был больше заточен на игру в меньшинстве, на борьбу, и мы понимаем, что он старожил команды, преданный игрок. Но, повторюсь, возможно, настала пора ему сменить обстановку. Кто знает, может быть, по окончании этого сезона Алексей ещё вернётся в наш клуб. Пожали друг другу руки и пожелали успехов», — приводит слова Крутохвостова пресс-служба «Сибири».