Видео: драка Костина и Лучевникова в матче КХЛ «Адмирал» — ЦСКА

Пресс-служба московского ЦСКА выложила в своём телеграм-канале видео эпизода драки между нападающим своей команды Климом Костиным и защитником «Адмирала» Константином Лучевниковым по ходу игры регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Оба хоккеиста были удалены на пять минут.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Действующий победитель Кубка Гагарина — ярославский «Локомотив», который обыграл «Ак Барс» в финале прошлого сезона.