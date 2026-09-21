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Видео: драка Костина и Лучевникова в матче КХЛ «Адмирал» — ЦСКА

Видео: драка Костина и Лучевникова в матче КХЛ «Адмирал» — ЦСКА
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Пресс-служба московского ЦСКА выложила в своём телеграм-канале видео эпизода драки между нападающим своей команды Климом Костиным и защитником «Адмирала» Константином Лучевниковым по ходу игры регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Оба хоккеиста были удалены на пять минут.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2026, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 4
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Гурьянов (Коваленко, Нестеров) – 12:00 (5x5)     1:1 Мухтаров (Булавчук, Шулак) – 26:13 (5x5)     2:1 Чезганов (Морозов, Мусоров) – 29:58 (5x4)     2:2 Костин (Карнаухов, Юкин) – 34:13 (5x5)     2:3 Костин (Карнаухов, Мамин) – 57:23 (5x5)     3:3 Камара (Усманов, Янченко) – 58:34 (6x5)     3:4 Хайруллин – 65:00    

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Действующий победитель Кубка Гагарина — ярославский «Локомотив», который обыграл «Ак Барс» в финале прошлого сезона.