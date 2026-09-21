Плющев: дело идёт к тому, что в плей-офф «Авангард» вновь будет загнанной лошадью

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о выступлении омского «Авангарда» в нынешнем сезоне Фонбет КХЛ. По состоянию на сегодняшний день омичи занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Тренер «Авангарда» Буше после авторского поражения в полуфинале плей-офф прошлого сезона ровным счётом ничего не поменял. Все та же ставка на легионеров, всё тот же нуль внимания воспитанникам из омской вертикали, всё то же кручение двух-трёх звеньев. О какой перспективе «Авангарда» можно говорить, если Ливо и Потуральски играют по 20-25 минут – и все в мыле, а омская молодёжь сидит холодной? И это в самом начале сезона, когда есть время для экспериментов и когда на травме группа лидеров команды. Дело идёт к тому, что в плей-офф Омск вновь будет загнанной лошадью. И в лучшем случае покажет фирменный для Буше результат – вылет в полуфинале. Но самое главное, что после ухода Буше в Омске будет примерно то же самое, что в Челябинске после бегства Гру. То есть кризис — с одновременным объявлением «курса» на молодёжь...» – приводит слова Плющева Russia-Hockey.