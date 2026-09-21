ЦСКА обыграл «Адмирал» в серии буллитов

На льду «Фетисов Арены» во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Местный «Адмирал» встречался с ЦСКА из Москвы. Победу одержали армейцы в серии буллитов — 4:3.

На 12-й минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Денис Гурьянов. Во втором периоде дважды забил «Адмирал». Отличились Дмитрий Мухтаров и Егор Чезганов. В концовке периода форвард армейцев Клим Костин сравнял счёт, а под занавес встречи красно-синие забили ещё раз — Костин оформил дубль. Через минуту счёт сравнял уже «Адмирал», шайбу забросил Энтони Камара.

В овертайме команды друг другу не забивали, в серии буллитов сильнее оказались армейцы.