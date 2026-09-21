ЦСКА обыграл «Адмирал» в серии буллитов
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На льду «Фетисов Арены» во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Местный «Адмирал» встречался с ЦСКА из Москвы. Победу одержали армейцы в серии буллитов — 4:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2026, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 4
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Гурьянов (Коваленко, Нестеров) – 12:00 (5x5) 1:1 Мухтаров (Булавчук, Шулак) – 26:13 (5x5) 2:1 Чезганов (Морозов, Мусоров) – 29:58 (5x4) 2:2 Костин (Карнаухов, Юкин) – 34:13 (5x5) 2:3 Костин (Карнаухов, Мамин) – 57:23 (5x5) 3:3 Камара (Усманов, Янченко) – 58:34 (6x5) 3:4 Хайруллин – 65:00
На 12-й минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Денис Гурьянов. Во втором периоде дважды забил «Адмирал». Отличились Дмитрий Мухтаров и Егор Чезганов. В концовке периода форвард армейцев Клим Костин сравнял счёт, а под занавес встречи красно-синие забили ещё раз — Костин оформил дубль. Через минуту счёт сравнял уже «Адмирал», шайбу забросил Энтони Камара.
В овертайме команды друг другу не забивали, в серии буллитов сильнее оказались армейцы.
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