Дмитрий Рябыкин объяснил неудачный старт сезона в исполнении «Трактора»

Бывший тренер клубов Фонбет КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о «Тракторе», который занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

— Перенесёмся на Восток, где явный аутсайдер – «Трактор». Неожиданность?

— Всё-таки это не сюрприз. Команда, что называется, на марше поменяла курс. Пришёл иностранный тренер, ему предложили поработать с молодёжью, но это очень непростая задача, не на месяц-два и не совсем для легионеров, которые прилетают к нам за быстрым результатом. Плюс нужно максимальное доверие сверху – и терпение, а это, мягко говоря, не всегда в нашем деле бывает. При этом видно, что тренерскому штабу тяжело. Он только адаптируется в КХЛ. Плюс летом молодёжь толком не посмотрел – то ли из-за визы, то ли из-за каких-то объективных причин. В эпизодах «Трактор» играет неплохо — быстро, в атаку. Но пока у команды нет стержня, она не умеет терпеть, поэтому очки уходят, — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.