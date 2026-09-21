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Владимир Плющев назвал приятное открытие этого сезона КХЛ

Владимир Плющев назвал приятное открытие этого сезона КХЛ
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что его приятно удивили московский «Спартак» и уфимский «Салават Юлаев» на старте этого сезона Фонбет КХЛ.

— Что ещё отметили для себя на неделе?
— На фоне матча разочарований «Трактор» — «Авангард» отметил бы игру в Уфе, куда приехал «Спартак». И «Салават», и «Спартак» — одни из приятных открытий этого сентября. У красно-белых отдам должное кадровому ходу с вратарём Федотовым. Взяли голкипера, что называется, на низких акциях, которому нужно доказывать. И с первого же матча Иван начал показывать свой былой потенциал.

— А что Уфа?
— Как раз в «Салавате», в отличие от «Трактора» и «Авангарда», есть стабильность – при ограниченных затратах. Надо отдать должное тренеру Козлову: все расставлены по своим местам, есть система и есть рост, причём как игроков, так и самих тренеров. Благодаря этому Уфа в последние пару лет стабильна, раскрыта целая группа молодых хоккеистов. Например, в матче со «Спартаком» гол плюс пас на счету совсем юного защитника Щербакова. Думаю, к работе Козлова многим нужно внимательно присмотреться. И прежде всего в Магнитогорске, – приводит слова Плющева Russia-Hockey.

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