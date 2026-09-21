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«Судейская ошибка». Рябыкин — об отменённом голе «Трактора» в матче со «Спартаком»

«Судейская ошибка». Рябыкин — об отменённом голе «Трактора» в матче со «Спартаком»
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Бывший тренер клубов Фонбет КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался об отменённом голе «Трактора» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком» (1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2026, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Спартак
Москва
0:1 Орлов (Лукьянцев, Котляров) – 15:05 (5x5)     1:1 Легаре (Выдренков, Катчук) – 45:57 (5x5)     1:2 Гутик (Локхарт) – 52:31 (5x5)     1:3 Пивчулин – 59:26 (en)    

— Много споров вокруг последнего матча со «Спартаком», когда «Трактор» в концовке вроде бы сравнял счёт, но гол судьи отменили. По делу?
— Послушайте, в мировом хоккее из каждого утюга раздаётся: в спорных моментах отдаём преимущество атаке. Здесь был, в общем-то, даже не очень спорный момент – защитник «Спартака» немного подталкивал Светлакова на пятачке, он не мог уйти от лёгкого контакта с вратарём.

На мой взгляд, это чистая ошибка, и судейскому корпусу следует её признать. Сомнительные оправдания – вот что больше всего раздражает профессиональных людей. В общем, вполне могу понять тот ажиотаж, который Челябинск развернул вокруг отмены гола, она действительно отняла очки. Хотя главные проблемы «Трактора», конечно же, не в судействе,