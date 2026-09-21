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«Тяжёлая игра, нам пришлось непросто». Никитин оценил победу ЦСКА над «Адмиралом»

«Тяжёлая игра, нам пришлось непросто». Никитин оценил победу ЦСКА над «Адмиралом»
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:3 Б) в гостевом матче Фонбет чемпионата КХЛ и отметил большео количество удалений армейской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2026, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 4
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Гурьянов (Коваленко, Нестеров) – 12:00 (5x5)     1:1 Мухтаров (Булавчук, Шулак) – 26:13 (5x5)     2:1 Чезганов (Морозов, Мусоров) – 29:58 (5x4)     2:2 Костин (Карнаухов, Юкин) – 34:13 (5x5)     2:3 Костин (Карнаухов, Мамин) – 57:23 (5x5)     3:3 Камара (Усманов, Янченко) – 58:34 (6x5)     3:4 Хайруллин – 65:00    

«Тяжёлая игра, достаточно много борьбы, удалений «напривозили». Команда соперников хорошая, и в Москве они здорово играли, и сегодня организованные, поэтому непросто пришлось», — цитирует Никитина пресс-служба армейского клуба.

В первой встрече команд в текущем сезоне «Адмирал» обыграл ЦСКА в Москве со счётом 4:2. Армейский клуб одержал третью победу подряд. В следующем матче ЦСКА встретится с «Амуром». Встреча пройдёт в Хабаровске 23 сентября.

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