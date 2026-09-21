«Тяжёлая игра, нам пришлось непросто». Никитин оценил победу ЦСКА над «Адмиралом»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:3 Б) в гостевом матче Фонбет чемпионата КХЛ и отметил большео количество удалений армейской команды.

«Тяжёлая игра, достаточно много борьбы, удалений «напривозили». Команда соперников хорошая, и в Москве они здорово играли, и сегодня организованные, поэтому непросто пришлось», — цитирует Никитина пресс-служба армейского клуба.

В первой встрече команд в текущем сезоне «Адмирал» обыграл ЦСКА в Москве со счётом 4:2. Армейский клуб одержал третью победу подряд. В следующем матче ЦСКА встретится с «Амуром». Встреча пройдёт в Хабаровске 23 сентября.