«Тяжёлая игра, нам пришлось непросто». Никитин оценил победу ЦСКА над «Адмиралом»
Поделиться
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:3 Б) в гостевом матче Фонбет чемпионата КХЛ и отметил большео количество удалений армейской команды.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2026, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 4
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Гурьянов (Коваленко, Нестеров) – 12:00 (5x5) 1:1 Мухтаров (Булавчук, Шулак) – 26:13 (5x5) 2:1 Чезганов (Морозов, Мусоров) – 29:58 (5x4) 2:2 Костин (Карнаухов, Юкин) – 34:13 (5x5) 2:3 Костин (Карнаухов, Мамин) – 57:23 (5x5) 3:3 Камара (Усманов, Янченко) – 58:34 (6x5) 3:4 Хайруллин – 65:00
«Тяжёлая игра, достаточно много борьбы, удалений «напривозили». Команда соперников хорошая, и в Москве они здорово играли, и сегодня организованные, поэтому непросто пришлось», — цитирует Никитина пресс-служба армейского клуба.
В первой встрече команд в текущем сезоне «Адмирал» обыграл ЦСКА в Москве со счётом 4:2. Армейский клуб одержал третью победу подряд. В следующем матче ЦСКА встретится с «Амуром». Встреча пройдёт в Хабаровске 23 сентября.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 сентября 2026
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:20
-
16:00
-
16:00
-
15:52
-
15:17
-
15:01
-
15:00
-
14:48
-
14:30
-
14:20
-
14:00
-
13:47
-
13:40
-
13:34
-
13:30
-
12:56
-
12:52
-
12:45
-
12:30
-
12:30
-
12:10
-
12:07
-
12:05
-
12:00
-
11:54
-
11:45
-
11:39
-
11:28
-
10:56
-
10:26
-
10:00
-
10:00