«До идеала — как до луны». Браташ — о поражении «Адмирала» в домашнем матче с ЦСКА

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (3:4 Б) и заявил, что пропущенные шайбы являются следствием потери концентрации.

«В первом периоде мы уступили — и по игре, и по счёту. Но потом ребята, молодцы, взяли себя в руки, очень достойно отыграли второй и третий период. Ну а в серии бросков, видимо, мы на предсезонке всё расстреляли. Нельзя сказать, что с первой до последней минуты мы были сконцентрированны. Пропущенные голы — это недоработка, недоконцентрация. До идеала — как до луны, по-прежнему», — цитирует Браташа пресс-служба КХЛ.

«Адмирал» продолжит домашнюю серию матчами с «Локомотивом» и «Нефтехимиком».