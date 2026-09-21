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«До идеала — как до луны». Браташ — о поражении «Адмирала» в домашнем матче с ЦСКА

«До идеала — как до луны». Браташ — о поражении «Адмирала» в домашнем матче с ЦСКА
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Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (3:4 Б) и заявил, что пропущенные шайбы являются следствием потери концентрации.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2026, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 4
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Гурьянов (Коваленко, Нестеров) – 12:00 (5x5)     1:1 Мухтаров (Булавчук, Шулак) – 26:13 (5x5)     2:1 Чезганов (Морозов, Мусоров) – 29:58 (5x4)     2:2 Костин (Карнаухов, Юкин) – 34:13 (5x5)     2:3 Костин (Карнаухов, Мамин) – 57:23 (5x5)     3:3 Камара (Усманов, Янченко) – 58:34 (6x5)     3:4 Хайруллин – 65:00    

«В первом периоде мы уступили — и по игре, и по счёту. Но потом ребята, молодцы, взяли себя в руки, очень достойно отыграли второй и третий период. Ну а в серии бросков, видимо, мы на предсезонке всё расстреляли. Нельзя сказать, что с первой до последней минуты мы были сконцентрированны. Пропущенные голы — это недоработка, недоконцентрация. До идеала — как до луны, по-прежнему», — цитирует Браташа пресс-служба КХЛ.

«Адмирал» продолжит домашнюю серию матчами с «Локомотивом» и «Нефтехимиком».

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