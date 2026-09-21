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Форвард ЦСКА Клим Костин объяснил, почему решил подраться с игроком «Адмирала»

Форвард ЦСКА Клим Костин объяснил, почему решил подраться с игроком «Адмирала»
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Нападающий ЦСКА Клим Костин, забросивший две шайбы в матче с «Адмиралом», подвёл итоги победной игры (4:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2026, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 4
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Гурьянов (Коваленко, Нестеров) – 12:00 (5x5)     1:1 Мухтаров (Булавчук, Шулак) – 26:13 (5x5)     2:1 Чезганов (Морозов, Мусоров) – 29:58 (5x4)     2:2 Костин (Карнаухов, Юкин) – 34:13 (5x5)     2:3 Костин (Карнаухов, Мамин) – 57:23 (5x5)     3:3 Камара (Усманов, Янченко) – 58:34 (6x5)     3:4 Хайруллин – 65:00    

«Тяжело возвращаться после болезни. Немного не везло, никак не получалось вернуться. То одно беспокоило, то другое. Тренеры позаботились об этом, потихоньку меня ввели в игру через достаточно тяжёлые тренировки, помогли мне вернуться в максимально оптимальной форме, насколько это возможно на данный момент. Было, конечно, тяжеловато во второй половине матча. Но всем сложно после долгого перелёта. Здесь и проявляется характер.

В эпизоде с дракой мне показалось, что соперник агрессировал на меня и сам хочет подраться. Поэтому я не стал ждать и скинул перчатки, думал, что от драки уже не уйти. Негативные эмоции из-за пропуска матчей копились, не мог помочь команде. Смотреть с трибуны – самое ужасное чувство. Наверное, это и вылилось в драку