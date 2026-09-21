Форвард ЦСКА Клим Костин объяснил, почему решил подраться с игроком «Адмирала»

Нападающий ЦСКА Клим Костин, забросивший две шайбы в матче с «Адмиралом», подвёл итоги победной игры (4:3 Б).

«Тяжело возвращаться после болезни. Немного не везло, никак не получалось вернуться. То одно беспокоило, то другое. Тренеры позаботились об этом, потихоньку меня ввели в игру через достаточно тяжёлые тренировки, помогли мне вернуться в максимально оптимальной форме, насколько это возможно на данный момент. Было, конечно, тяжеловато во второй половине матча. Но всем сложно после долгого перелёта. Здесь и проявляется характер.

В эпизоде с дракой мне показалось, что соперник агрессировал на меня и сам хочет подраться. Поэтому я не стал ждать и скинул перчатки, думал, что от драки уже не уйти. Негативные эмоции из-за пропуска матчей копились, не мог помочь команде. Смотреть с трибуны – самое ужасное чувство. Наверное, это и вылилось в драку