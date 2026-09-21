Хоккеист «Лады»: никогда не смотрю российский футбол, слежу за зарубежными чемпионатами

23-летний хоккеист «Лады» Николай Макаров рассказал о своём увлечении футболом и заявил, что не смотрит матчи Российской Премьер-Лиги.

– Недалеко от вас базируются «Акрон» и «Крылья Советов». Ездили ли в Самару на матчи РПЛ или Кубка России?

– Футболом интересуюсь довольно сильно. Но не РПЛ. Я вообще никогда не смотрю российский футбол. Слежу за зарубежными чемпионатами и еврокубками.

– А болеете за кого?

– За «Манчестер Сити». На втором месте – «Барселона», – цитирует Макарова «Советский спорт».

Хоккейный клуб «Лада» базируется в Тольятти. До 1990 года клуб носил название «Торпедо». Двукратный чемпион России и обладатель Кубка Европы, победитель Континентального кубка.