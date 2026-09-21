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Александр Хмелевски вернулся в состав «Ак Барса» на матч с «Ладой»

Александр Хмелевски вернулся в состав «Ак Барса» на матч с «Ладой»
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Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски попал в заявку казанской команды на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой».

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2026, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во встрече не примут участия нападающий Никита Дыняк и защитник Степан Терехов, получивший повреждение. Сегодня, 21 сентября, форвард Кевин Хейз объявил об уходе из казанского клуба в связи с завершением карьеры.

Фото: «Ак Барс»

Хмелевски в шести матчах лиги текущего сезона не отметился результативными действиями. По ходу прошлого сезона американец был обменян в «Ак Барс» из «Салавата Юлаева». Вместе с казанцами он дошёл до финала Кубка Гагарина, где «Ак Барс» уступил «Локомотиву» (2-4). Сам Хмелевски в 80 встречах за команду в регулярном чемпионате и плей-офф набрал 54 (23+31) очка.